Cremonese-Milan 0-0 | gli highlights 14^ giornata Serie A | Video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Glidi0-0, partita della 14^dellaA 2022-2023: non passano i rossoneri. Allo 'Zini' solo un pari

Pareggio amaro per ilin questo 14° turno di campionato che con lanon va oltre lo 0 a 0. A dire la sua ai microfoni diTv ci pensa Simone Kjaer: "È andata un po' come con lo Spezia, purtroppo sui ...Martedì 8 novembre Napoli - Empoli (Dazn) 2 - 0 Spezia - Udinese (Dazn) 1 - 1(Dazn) 0 - 0 Mercoledì 9 novembre Lecce - Atalanta (Dazn) ore 18.30 Sassuolo - Roma (Dazn) ore 18.30 ...L'accreditato giornalista fornisce novità interessanti sul rinnovo del rossonero. Cremonese-Milan ha dimostrato che è davvero indispensabile!Un pareggio che non ti aspetti. Si apre con una frenata a sorpresa la quattordicesima giornata, ed è proprio quella del Milan. Uno 0-0 scialbo con la ...