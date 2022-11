Cremonese come il Real | Napoli in festa e Allegri | Milan | social scatenati

Brusca frenata per il Milan che pareggia 0 - 0 contro la. Il Napoli, vincente 2 - 0 sull'Empoli, allunga il distacco e va a +8. Sui social i ...Commenta per primo Il tecnico dellaMassimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: 'Abbiamo sporcato ... Quando fai una partitaquella di stasera la fiducia ...Dopo questa prestazione non all’altezza non bisogna puntare il dito contro un giocatore solo”. Pioli si attendeva una Cremonese come quella che ha visto stasera: “Ci aspettavamo questo atteggiamento ...Il Milan non passa allo "Zini" di Cremona contro la Cremonese e scivola a -8 dal Napoli, vittorioso anche oggi contro l'Empoli. Una partita con poche emozioni da una parte e dall'altra, con i rossoner ...