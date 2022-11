Covid | vaccino in gravidanza protegge mamma e bebè 10 volte più di guarigione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Nelle mamme inche hanno ricevuto unanti-a mRna la concentrazione di anticorpi contro il coronavirus pandemico è 10più alta che nelle donne incinte guarite dopo un contagio da Sars-CoV-2. E lo stesso vantaggio protettivo della vaccinazione rispetto all’infezione naturale si osserva nei loro bambini. E’ quanto emerge da un nuovo studio Usa condotto da scienziati del Children’s Hospital di Philadelphia e dell’Università della Pennsylvania, pubblicato su ‘Jama Network Open’. Il lavoro dimostra inoltre l’importanza, per le madri in attesa, di sottoporsi per tempo alla vaccinazione-19 così da massimizzare il trasferimento di anticorpi al nascituro. Gli anticorpi vengono infatti rilevati già dopo 15 giorni dalla prima dose di, ...

Adnkronos

Fabrizio Pregliasco consiglia di essere cauti ' Restano consigliati sia ilanti -sia, allo stesso tempo, quello contro l'influenza. Soprattutto per le persone a rischio. È il momento ...Camarda sarebbe stata spinta da una ferrea convinzione no vax, tanto che, come sostengono un uomo e una ragazza, sarebbe arrivata a non fare il vaccino anche a chi chiedeva invece la somministrazione ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...