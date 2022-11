Covid | vaccino in gravidanza protegge mamma e bebè 10 volte più di guarigione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Nelle mamme inche hanno ricevuto unanti-a mRna la concentrazione di anticorpi contro il coronavirus pandemico è 10più alta che nelle donne incinte guarite dopo un contagio da Sars-CoV-2. E lo stesso vantaggio protettivo della vaccinazione rispetto all’infezione naturale si osserva nei loro bambini. E’ quanto emerge da un nuovo studio Usa condotto da scienziati del Children’s Hospital di Philadelphia e dell’Università della Pennsylvania, pubblicato su ‘Jama Network Open’. Il lavoro dimostra inoltre l’importanza, per le madri in attesa, di sottoporsi per tempo alla vaccinazione-19 così da massimizzare il trasferimento di anticorpi al nascituro. Gli anticorpi vengono infatti rilevati già dopo 15 giorni dalla prima dose di, con ...

Camarda sarebbe stata spinta da una ferrea convinzione no vax, tanto che, come sostengono un uomo e una ragazza, sarebbe arrivata a non fare il vaccino anche a chi chiedeva invece la somministrazione ...Rossi: "Stiamo lavorando perché migliori la qualità dell'informazione e per far crescere la fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina. E quindi anche nella forza del vaccino per prevenire m ...