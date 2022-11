Covid | studio | in Italia con remdesivir 5mila ricoveri e 1000 decessi in meno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Bologna, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Lo scorso anno, in, grazie all'impiego degli antivirali, in 20 settimane sono diminuiti gli accessi in ospedale, iin terapie intensiva e i. Lo conferma l'aggiornamento delloprevisionale promosso da un team di economisti sanitari relativo all'impatto di una terapia antivirale () su costi sanitari e capacity delle terapie intensive, i cui dati sono stati illustrati durante il 43esimo congresso della Societàna di farmacia ospedaliera (Sifo) a Bologna. "Lo scorso anno - spiega Alessandro Signorini, direttore Health Economics Evaluation (Hee) Research Unit della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, che ha coordinato lo- abbiamo condotto ...