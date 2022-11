Covid Campania | il bollettino del 9 novembre Mascherine al chiuso? Bassetti dice no

Sono 1.703 nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con 2 morti. Ricoveri in discesa in tutti i ...I dati sulle vaccinazioni>>> https://vaccinicovid19.regione..it/e_vaccini - anti -.html ...NAPOLI - Ahn, moglie di Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha pubblicato alcune foto e un video mentre è in giro per Napoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ahn ...Sono 1703 i positivi al Covid sui 12970 test effettuati in Campania nelle ultime ventiquattro ore, per un indice di contagio pari al 13,1%, in flessione rispetto al dato fatto registrare ieri che si ...