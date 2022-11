Costiera amalfitana | 10 arresti per traffico di droga

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – A pochi giorni di distanza dai controlli sul set del film The Equalizer, con il ritrovamento di cocaina e l’arresto di due persone, i carabinieri della Compagnia di Amalfi stanno portando a termine in queste ore una maxi inchiesta suldiin. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i militari agli ordini del capitano Umberto D’Angelantonio stanno eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, di detenzione domiciliare ed obbligo di dimora, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di 10 persone indagate per produzione,e detenzione illecita di stupefacenti. Ritrovate anche questa mattina diverse dosi di cocaina. I dettagli dell’operazione verranno resi noti a breve da un ...