Cop27 | la Ue è d' accordo sul taglio delle emissioni di gas serra entro il 2030 L' Italia si impegna per il 43 | 7%

È l'impegno previsto dal regolamento sui contributi nazionali alle emissioni inquinanti , contenuto nell'raggiunto nella notte. Il target nazionale attuale è del 33% . Il contributo più basso ...Il Protocollo di Kyoto e l'di Parigi ne sono gli esempi principali. Quest'anno, tuttavia, lasi concentra sulle politiche di adattamento che i paesi in via di sviluppo possono adottare ...L'impegno aggiorna l'attuale target nazionale del 33%. Il contributo più basso è della Bulgaria (10%), il più alto della Svezia (50%) ...Il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi ne sono gli esempi principali. Quest’anno, tuttavia, la COP27 si concentra sulle politiche di adattamento che i paesi in via di sviluppo possono adottare ...