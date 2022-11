Controlli durante Napoli-Empoli | rimosse 80 auto in sosta vietata

Comune di Cuneo

... che non è un messaggio di allerta ma informa che c'è stato il sisma per attivare ilungo ... il vademecum in caso di eventi sismici Cosa fare prima,e dopo un terremoto Dai consigli ...... dell'Assessore al Verde Pubblico, della Polizia Locale Roma Capitale e di AMA, ad un'attività di riqualificazione dal degrado del parco/area verde compresa tra via Castoree via delle Palme, ... Controlli della Polizia locale durante la serata di sabato 5 novembre Ieri sera, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio "Maradona" in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Empoli, gli a ...Sosta selvaggia fuori lo stadio Maradona, rimossi 80 veicoli e trovati 10 parcheggiatori. Ieri sera, nell’ambito dei servizi predisposti ...