Consigli a Letta sulla sede del congresso

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Esiste in Maremma, giuro, un posto fantastico. Una palazzina non bella di due piani in cemento grezzo, spuntata sopra una sorta di spiazzo a macchie d’asfalto messo in disparte dalla campagna. Partendo da sinistra: un ristorantino semplice, piatti rotondi e aperitivi non male; il ristorantino confina con ladella Croce Rossa: stanzotto, ambulanza davanti alla porta e un portantino, per lo più appoggiato al muro; alcune bare, da una parte e dall’altra della terza e ultima saracinesca, fanno da cornice a una composta e quasi civettuola aziendina di pompe funebri. In quella casetta, cioè, puoi mangiare, ammalarti e morire nei venti minuti e nei dieci metri lineari di un insieme anticapitalista unico al mondo. Selo fa lì, ilsarà un trionfo.