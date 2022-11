Concorso ordinario | anche se la graduatoria è unica | rimane la distinzione tra vincitori e idonei ai fini dell’assunzione?

Tecnica della Scuola

Gruppo Docenti A012DocentiToscana iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ...per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie ... L’appello dei respinti al concorso ordinario della Toscana per una revisione delle prove Scriviamo questa nuova comunicazione come gruppo di candidati che sono stati respinti alla prova orale del Concorso per docenti della classe A012 (Italiano e storia nella scuola secondaria di secondo ...Tutti i bandi per i concorsi pubblici attivi e in scadenza a novembre 2022 per numerose assunzioni per diplomati e laureati. Requisiti, domanda e profili ricercati.