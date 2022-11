Concorso Ministero della Cultura | bando per 518 posti | requisiti e come candidarsi

... che riceverà l'Angelo alla carriera e Giovanna Marini, che presenterà il documentario in... ildella Cultura, la Camera di Commercio dell'Umbria e la Regione Umbria, e il patrocinio ...per 518 funzionari tecnici dei beni culturali, ecco il bando. Come fare domanda e quando scade. "Nuove energie per ildella Cultura: con il bando per oltre 500 funzionari tecnici ...Il bando del concorso è da oggi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti del MiC e sul portale «inPA» del concorso pubblico. Si tratta di un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di u ...«Nuove energie per il Ministero della Cultura: con il bando per oltre 500 funzionari tecnici dei beni culturali cominciamo a lavorare per rafforzare la pianta organica. Le ...