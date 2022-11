Cocciaretto-Teichmann in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Italia-Svizzera | BJK Cup 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Elisabettaaffronterà Jilnel primo match di singolare tra, match valido per le fasi finali della BJK Cup. Sarà la giocatrice marchigiana a rompere il ghiaccio a Glasgow, contendendo alla talentuosa elvetica il primo punto del confronto. Essendo il girone composto da tre squadre (un solo pass per le semifinali in palio), sarà fondamentale portare a casa ogni singolo match. E’ quello che proveranno a fare le due giocatrici in campo, determinate a mettere subito in discesa la strada per le rispettive nazioni. Chi la spunterà? SEGUI IL LIVE CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida traandrà in scena, mercoledì 9 novembre, a partire dalle ore 11:00. La ...