Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 14^ giornata

(Di mercoledì 9 novembre 2022)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

TUTTO mercato WEB

Con una vittoria contro il Verona , i bianconeri hanno l'opportunità di superare ingiallorossi e nerazzurri e agganciare il quarto posto. Dopo il ko nel derby con la Lazio , la squadra di ...PRO RECCO 9 RN SAVONA 9 CC ORTIGIA 1928 9 AN BRESCIA 9 TELIMAR 6 PALLANUOTO TRIESTE 6 ANZIO WATERPOLIS 4 IREN GENOVA QUINTO 3 CN POSILLIPO 3 DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA 3 DE AKKER TEAM 1 ... Serie A, la classifica aggiornata: Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Importante riconoscimento per Vismederi che viene premiata con il 72esimo posto nella classific ...Classifica Serie A 2022/2023 aggiornata in tempo reale. La Lazio vince di grinta e cuore il derby e attua il sorpasso alle rivali. La Roma scende al quinto posto! La Serie A 2022-23 apre i battenti ...