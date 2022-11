Chiarimenti sui Chupa Chups pericolosi per bastoncini di carta | guardia sempre alta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Negli ultimi giorni, una specifica catena social si è concentrata sui presuntiper la presenza di un nuovo bastoncino dial posto di quello classico di plastica. Di qui l’allarme a non far consumare il prodotto dolciario ai bambini e di boicottare addirittura il brand. La questione va chiarita sotto un paio di aspetti, anche con l’ausilio di alcune indicazioni del Ministero della Salute pensate per evitare il rischio di soffocamento tra i più piccoli. Queste ultime, magari, non sono proprio note a tutti i genitori e tutori e per questo vanno certamente ribadite. Il nuovo bastoncino diLa scelta del nuovo bastoncino diin luogo di quello di plastica, ha sicuramente senso se interpretato nell’ottica di altre direttive, quelle che puntano a ...