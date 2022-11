Chiara Ferragni | visita privata al museo con i figli | è polemica

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è stata travolta dalle polemiche per aver fatto unaal Museum of Dreamers a scapito di altre persone in attesa alsu Donne Magazine.

L'amaro sfogo, fatto sotto a un post Instagram di, porta la firma di Francesca, una mamma che aveva preso un permesso dal lavoro e pagato i biglietti per il Museum of Dreamers di ...Nuovo giorno, nuova polemica sue Fedez , ma stavolta è arrivata dalla gente comune. La stessa che magari fino a qualche tempo fa li ha elogiati per l'impegno sociale e per altre iniziative. I Ferragnez godono di ...Secondo quanto riferito dalla donna, che su Instagram si è sfogata per l'accaduto, Chiara Ferragni, Fedez e altri amici, che avevano riservato la visita privata al museo, si sarebbero intrattenuti nel ...Museum of Dreamers e Ferragnez travolti nella polemica: per il loro evento privato, molti bambini sarebbero rimasti fuori ...