Chi sono gli intoccabili di Allegri? I giocatori che non lo tradiranno mai

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una Juventus ritrovata ora deve puntare ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione; ecco su chi deve puntare. Le ultime settimane hanno visto la Juventus ritrovare fiducia ma soprattutto punti; quattro vittorie consecutive, il ritrovato successo in uno scontro diretto e l’infermeria che piano piano si sta svuotando. Quello degli infortuni è stato, senza nessun dubbio, un problema decisamente grande perche è stato costretto a fare di necessità virtù non potendo andare ad utilizzare tutta la rosa a disposizione e, giocando ogni tre giorni, è una cosa che avrebbe fatto decisamente comodo. Da dopo il mondiale inizierà un secondo tour de force dove ci sarà bisogno di tutti e dove i bianconeri vorranno andare a raggiungere i vari obiettivi. LaPresseRecuperare il terreno perso in campionato (lo scudetto sembra impossibile ...