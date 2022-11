“Chi è l’uomo con me” Ilary Blasi e il ‘nuovo fidanzato’ | costretta a parlare dopo il gossip

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022), arriva la smentita. Il mondo delcontinua a infiammarsi circa le turbolenti vicende dell’ormai ex coppia Totti-. Pettegolezzi che non investono solo la relazione nata tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi, ma che mirano a colpire anche l’ex moglie di Francesco Totti, mettendo in campo un nuovo amore che la showgirl in persona ha del tutto smentito.smentisce il flirt con Edmondo Esrailovici. A cena insieme con l’immobiliarista ed è subito notizia: la vita privata della conduttrice dell’Isola dei Famosi sembra essere continuamente minata da pettegolezzi e paparazzate che tirerebbero in ballo la nascita di un nuovo amore. Ma sarà tutto vero?ha provato a fare chiarezza una volta per tutte, usando ...