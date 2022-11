Cessione Liverpool | McGregor | «Ho chiesto informazioni»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il fighter irlandese Conorsarebbe tra i potenziali acquirenti del: «Mi piacerebbe, ho» Che sia solo l’ennesima spacconata? Conor, in un Q&A sui propri social si è detto interessato all’acquisto del(malgrado il suo tifo per il Manchester United). A domanda precisa ha infatti risposto in modo molto netto: «Oh, mi piacerebbe! Sì, appena ho sentito ho. Che club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Telegraph e Daily Mail tornano a parlare delladel. Dopo l'interesse iniziale mostrato da Sir Jim Ratcliffe , il miliardario britannico si è chiamato fuori dalla corsa all'acquisto dei Reds , non ritenendo necessario l'acquisto ...Oggi focus sul mercato e sulladi Kaio Jorge . Si avvicina il Mondiale , tra dichiarazioni inaccettabili e le convocazioni. E poi spazio ale al progetto SuperLega .Sta facendo discutere la risposta a sorpresa fornita dal lottatore irlandese ConorMcGregor ad un fan che gli ha chiesto tramite Twitter di acquistare il Liverpool dato che il gruppo proprietario del c ...L’ex campione di Mma si era già detto interessato al Chelsea e prima ancora al Manchester United. I tifosi lo prendono in giro sui social: «Vogliono 4 miliardi, non 4 milioni». Per Forbes nell’ultimo ...