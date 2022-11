C’è stato un terremoto al largo delle Marche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La scossa si è sentita in molte regioni del Centro e del Nord: per ora non ci sono notizie di danni o feriti

Sarebbemeglio se non foste venuti". I civili a Severodonetsk che si preparano ad affrontare un duro inverno. © L. Steinmann SOLO IN ABBONAMENTO LA RIVISTA DELLA NATURA, il trimestrale su carta.Proprio quello che èil pretesto usato dal M5s per regalare la crisi del governo Draghi alla destra, e che ora diventa il pretesto per affondare il mitologico "campo largo". Conte proverà a ...