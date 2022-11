Cataldi | regia Champions per la Lazio | il derby lo ha incoronato

Se Marcos Antonio non si è imposto, Sarri è andato avanti lo stesso, pagando solo in Europa League, perchéha un buon piede, sa giocare corto o lungo, possiede le caratteristiche ideali per ...3 - Oggettivamente, non potendo temere ladi Cristante e Camara, e neppure le scorribande ... Sul capitano giallorosso, è bastata la furia e il dinamismo di unin condizioni atletiche ...ROMA - Ci sono date, occasioni e partite capaci di segnare un confine, provocare una svolta, cambiare una carriera. Il derby per Danilo Cataldi ha un significato profondo, non solo perché è nato a Rom ...L'ex centrocampista e capitano biancoceleste Ledesma, al Corriere dello Sport, ha raccontato la crescita di Cataldi, che lui guidò all'esordio ...