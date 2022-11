Caso ginnastica |  Vanessa Ferrari | «A 19 anni andai in clinica anch’io C’è differenza tra disciplina e cattiveria»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «Quando sono comparse le prime notizie sulle denunce, non sono rimasta sorpresa. Ho vissuto tante esperienze positive, ma anche tante negative. Durante la mia carriera fortunatamente però ho vissuto anche qualche cambiamento nel mio ambiente, e mi spiace che ancora oggi ci siano luoghi dove si verificano questi orrori». Sono le parole di Vanessa, vincitrice della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nella corpo libero, parlando delle atlete ed ex ginnaste che hanno denunciato abusi psicologici da parte di diversi allenatori. «All’alba dei 32, di cui 25 passati nel mondo della, voglio dire che ho vissuto tante esperienze positive ma anche tante negative – ha aggiunto l’Azzurra in un post su Instagram -. Ho vissuto sulla mia pelle i problemi alimentari e all’età di 19mi mandarono in ...