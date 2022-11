(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Altre violenze sessuali, ma anche l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia. iltore aggiunto di Milano Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno notificano ad Alberto, già condannato in primo grado a otto anni e quattro mesi per due stupri, un nuovo avviso di conclusione. Lo rende noto il sito del quotidiano La Repubblica. I poliziotti della squadra mobile di Milano hanno individuato nel pc dell’ex imprenditore del web “materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18”. Da quanto risulta sono state trovate “numerosissime fotografie e video di soggetti minorenni privi di vestiti o in atteggiamenti sessuali espliciti”. Insieme all’ex imprenditore, si legge nell’articolo online, “sono indagati anche la ex di ...

... Sarah Borruso, per due episodi di violenza sessuale del febbraio e maggio 2020, e anche il suo braccio destro Daniele Leali, accusato di intralcio alla giustizia (in concorso con) per il ...In un, in particolare, si tratta di una tentata violenza e per questo episodio è indagata anche l'ex fidanzata di, già condannata anche lei nell'altro processo. L'ex fondatore di start ... Caso Genovese, procura chiude indagini: pedopornografia tra nuove accuse La Procura di Milano ha chiuso il secondo, e già annunciato nei giorni scorsi, filone di indagine a carico dell'ex imprenditore del web Alberto Genovese, condannato lo scorso settembre a ...Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Altre violenze sessuali, ma anche l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia. il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e.