Caro energia | Meloni | “Ogni risorsa va sulle bollette | alcune battaglie vanno rinviate”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma – Le risorse a disposizione sono poche e saranno tutte, o quasi, concentrate sul dossier più caldo, il. Davanti ai gruppi parlamentari di FdI riuniti in assemblea a Montecitorio, la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, fa capire che i margini di intervento per la prossima manovra saranno ridotti. “Stiamo lavorando sulla legge di bilancio, su questo devo essere chiara: la situazione è quella che è, bisogna ragionare per priorità, noi abbiamo deciso che la priorità è coprire la questione energetica, le. Quindi le risorse le metteremo tutte lì”, ha spiegatosecondo quanto si apprende. Questo, ha rimarcatoparlando ai suoi, “significa rinviaredelle nostre storiche rivendicazioni”, da riprendere “quando ...

