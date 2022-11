Caro energia e crisi | il mercato auto resta in folle

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tornano ad accumularsi nubi del futuro dell’industriamobilistica mondiale e soprattutto europea. Se fino ad ora le grandi case erano riuscite a chiudere i bilanci con grandi utili sfruttando da un lato la leva del prezzo in uncon scarsità di prodotto e dall’altro scaricando i costi delle materie prime sui fornitori, con la prospettiva di vedere la domanda ripartire, ora la situazione sta nuovamente cambiando: le quotazioni delle materie prime sono in calo ma sono esplose quelle dell’, i fornitori iniziano a far pesare i costi sostenuti in passato e infine la domanda non sembra aver alcuna intenzione di recuperare rapidamente il terreno perduto. È questo in estrema sintesi il quando che emerge dall’ultimo aggiornamento del Globalmotive Outlook presentato mercoledì 9 novembre dalla società di ...

AGI - Agenzia Italia

