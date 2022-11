Camera | per il Terzo Polo Boschi alla Cultura | Carfagna agli Affari costituzionali**

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Ecco le indicazioni del gruppo Azione/Iv per le commissioniCamera.Costituzionali andranno Marae Roberto Giachetti.Giustizia Enrico Costa e Francesco Bonifazi.commissione Esteri Ettore Rosato e Naike Gruppioni. Mentre il capogruppo a Montecitorio, Matteo Richetti, saràDifesa.Bilancio Luigi Marattin e Giulio Cesare Sottanelli. Alle Finanze Mauro del Barba.Maria Elenae Valentina Grippo.commissione Ambiente Daniela Ruffino. Ai Trasporti Giulia Pastorella e Davide Faraone. Alle Attività produttive Fabrizio Benzoni. Al Lavoro Antonio D'Alessio....

A svelare il gustoso retroscena è l'edizione online del Fatto Quotidiano, il cui racconto parte dallo scorso 28 ottobre, 'quando il presidente dellaconvocail 13 dicembre il Parlamento in ...... rafforzare le nostre economie e costruire la basela nostra prosperità futura ela ...dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione alle commissioni speciali riunite die ...Si sono aperte le urne di Midterm negli Usa, i Dem hanno la maggioranza risicata al Senato, soffrono invece alla Camera. Il rischio per ora sono due anni di impasse alla Casa Bianca. Tutto ciò che bis ...Rassegna “L’Umbria dei Formaggi”, resi noti – nel corso della commissione interna che si è tenuta presso la sede di Perugia della Camera di Commercio dell’Umbria – i nominativi delle 12 aziende che ri ...