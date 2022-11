Camera | Letta alle politiche Ue | Guerini agli Esteri e Orlando alle Attività produttive**

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Enricosarà membro della commissioneUe, insieme alla più giovane deputata della legislatura, la 25enne dem Rachele Scarpa. Mentre gli ex-ministri Andrea, Lorenzoe Roberto Speranza sono stati assegnati rispettivamenteProduttive,e Cultura. Anche Nicola Zingaretti, al suo esordio da deputato, siederà in commissione Cultura. Ecco tutte le indicazioni dei componenti delle commissioni Camera da parte del gruppo Pd-Lista democratica e progressista. In commissione Affari Costituzionali ci saranno Elly Schlein, Simona Bonafè, Gianni Cuperlo, Matteo Mauri, Giuseppe Provenzano. Alla Giustizia Federico Fornaro, Federico Gianassi, Marco Lacarra, Debora Serracchiani, Alessandro Zan. ...

...tutta qui la sintesi della linea politica che potrebbe scegliere di seguire il Pd di Enrico... Domani Nicola Zingaretti, eletto alla, firmerà le dimissioni da presidente della Regione e da ...Con la fiducia die Senato, si è entrati nel vivo del governo di Giorgia Meloni. Dai discorsi che si sono... Adessoteme che i grillini, sotto la guida di Giuseppe Conte, aggirino a... ...Huawei porta finalmente in Italia il re dei camera phone: Mate 50 Pro è finalmente disponibile al preordine anche nel nostro paese.In Georgia, in Ohio confermato governatore DeWine. Il repubblicano Scott rieletto in South Carolina. Repubblicani vincono anche in Indiana e Kentucky ...