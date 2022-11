“Calendario delle Spose” | a Napoli una sfilata all’insegna dell’inclusione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prossimo 13 novembre modisabili sfileranno insieme alle cosiddette ‘normodotate’ per “Il”: ad annunciarlo è l’associazione “La Battaglia di Andrea”, che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili e che, grazie a un accordo, ha reso accessibile e inclusivo questo evento e anche i prossimi che verranno organizzati. “Luigi Aprea, patron della manifestazione – dice Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ – non ha avuto esitazioni ed ha subito accettato di inserire le persone disabili tra i protagonisti della, la sua risposta è giunta immediatamente. Noi solitamente non amiamo la parola inclusione – prosegue Maraucci – perchè finchè sarà utilizzata significa che non ci sarà mai: in questo ...

