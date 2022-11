Calendario Billie Jean King Cup 2022 oggi | orari 9 novembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) C’è il debutto dell’Italia questa mattina inCup. A Glasgow, le azzurre fanno il loro esordio con la Svizzera nel tentativo di far partire bene una complicata campagna verso un successo che manca dal 2013. Ma non saranno solo le quattro di Tathiana Garbin le protagoniste. Oltre a Italia-Svizzera, di scena sul Centrale della Emirates Arena, contemporaneamente si svolgerà un interessante Belgio-Slovacchia, soprattutto per le slovacche, in quanto dopo la sconfitta con l’Australia devono vincere per sperare ancora nel passaggio del turno. Nel pomeriggio gli Stati Uniti esordiranno con la versione depotenziata della Polonia, priva di Iga Swiatek. Contemporaneamente, starà alla Spagna testare le reali ambizioni del Kazakistan, atteso come una tra le possibili sorprese di questa ...