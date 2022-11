Calciomercato | Chelsea Stampa spagnola ' Juve rivale Barça per Jorginho'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo i catalani di Sport il centrocampista potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia bianconera BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo Barcellona e Milan, c'è anche lantus su. Secondo il ...

Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", il club bianconero, che già in passato aveva messo nel mirino il centrocampista del, ha deciso di tornare sulle tracce dell'azzurro campione d'...Poi troviamo Junior Adamu , austriaco classe 2001 praticamente nato e cresciuto nel Salisburgo e che in Champions League ha già timbrato il cartellino contro il. L'offensiva dei ...Secondo i catalani di Sport il centrocampista potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia bianconera BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Non ...Milan, è evidente che la dirigenza rossonera debba fare qualcosa in merito al reparto offensivo. A dire il vero, Maldini si sarebbe già mosso. Vediamo come ...