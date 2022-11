Calcio femminile | Italia impegnata in amichevole contro l’Austria | out tre giocatrici

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Nazionalena disi appresta a chiudere il 2022 con gli ultimi impegni. Nella mattinata di mercoledì 9 novembre, le ragazze di Milena Bertolini si sono allenate a Coverciano prima di partire alla volta di Lignano Sabbiadoro. In Friuli, venerdì l’sfiderà; quattro giorno dopo, invece, l’scenderà in campo a Belfastl’Irlanda del Nord. Spiccano le assenze di Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi. Al loro posto sono state convocate direttamente dal ritiro della Nazionale Under 23 Beatrice Merlo e Angelica Soffia. SportFace.

