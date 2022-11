Calcio a 5 | Italia-Svezia 6-1 | gli uomini di Massimiliano Bellarte si impongono ad Aversa!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una risposta che serviva. Al Pala Jacazzi di Aversa la Nazionalena dia 5 ha affrontato il secondo impegno del Main Round di qualificazione ai Mondiali di futsal. Dopo il pari 3-3 contro la Macedonia del Nord, glidiavevano bisogno di un successo contro la, considerato che gli scandinavi si erano imposti 5-2 nella loro prima partita disputata nel Girone 10 contro i macedoni. Ebbene, è arrivata una vittoria perentoria per 6-1 che ha proiettato i nostri portacolori in testa al raggruppamento con 4 punti, a precedere gli scandinavi (3 punti) e appunto i macedoni (1 punto). La Nazionale tornerà in campo per l’ultima sfida l’8 marzo 2023 contro gli svedesi in trasferta. La selezione del bel Paese mette le cose in chiaro con capitan Musumeci ...

