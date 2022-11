Bundesliga | vittoria casalinga per l’Eintracht | tre punti anche per Schalke 04 e Lipsia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La quattordicesima giornata disi è chiusa con ben quattro match serali, da quello dello stadio di Eintracht fino alla sfida di. In primo luogoFrancoforte ha battuto l’Hoffenheim 4-2, grazie alle reti di Sow, Kolo, Ebimbe e Lindstrom, di Baumgartner e Kabak le reti ospiti. Successivamentedello04 contro il Mainz, per merito del gol di Terodde, così come porta a casa i treilcontro il Friburgo, 3-1 con le reti di Simakan, Nkunku e Forsberg, di Kubler il gol ospite. Infine termina in parità, 2-2, la partita tra Union Berlin e Augsburg, con i gol di Becker e Behrens per i padroni di casa e la doppietta di Niederlechner per gli ospiti. SportFace.

