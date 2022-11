Agenzia ANSA

Pesante ladi Hong Kong ( - 1,6%); positivo Seul (+0,82%). Sulla parità Mumbai ( - 0,08%); leggermente positivo Sydney (+0,52%). La giornata dell'8 novembre si presenta piatta per l' Euro ...Occhi puntati alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti ma l'ottimismo che portano sul mercato non basta a sostenere gli indici che scivolano dopo i dati macro cinesi peggiori delle attese. I ... Borsa: Asia in calo, dati Cina pesano più di elezioni Usa - Economia MILANO, 09 NOV - Occhi puntati alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti ma l'ottimismo che portano sul mercato non basta a sostenere gli indici che scivolano dopo i dati macro cinesi peggiori ...(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di Tokyo, nonostante il rialzo degli indici azionari americani, con l’attenzione degli investitori che si concentra sulle elezioni di Midterm negli Stati U ...