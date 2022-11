Bonus tv | stop definitivo dal 12 novembre | chi ha ancora diritto allo sconto

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si esauriranno il prossimo 12le risorse economiche stanziate per l’erogazione deitv per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l’acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2. Lo comunica una nota del Mise, l’ex Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Dalle ore 23.59 del giorno 12, non sarà più attiva la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio deltv-decoder e delrottamazione tv.altv, quali incentivi non ci saranno più A breve saranno sospesi: iltv fino a 100 euro per l’acquisto di nuovi apparecchi adatti ...