Bollettino regione Campania | indice di contagio al 13% | due le nuove vittime

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1703 i positivi al Covid sui 12970 test effettuati innelle ultime ventiquattro ore, per undipari al 13,1%, in flessione rispetto al dato fatto registrare ieri che si attestava al 15,82%. Non ci sono morti nelle ultime 48 ore, mentre si registrano duenelle ore precedenti. I posti di terapia intensiva occupati sono dieci (ieri erano 14). E calano anche le degenze che passano dalle 273 di ieri alle 261 di ...

E' stata pubblicata sulregionale della Puglia dell'8 novembre la legge regionale che contiene la già segnalata norma sullo sconto sulle bollette del gas dei residenti della, da finanziare tramite un ...ILEPIDEMIOLOGICO Link Sponsorizzato Ilepidemiologico di oggi registra 8. 115 Provincia di Lecce: 310 Provincia di Taranto: 125 Residenti fuori: 9 Provincia in ...Pesano però sul bilancio ancora i decessi (+4) mentre non si registrano nuovi ricoveri, in un bollettino che, almeno per il momento, la Regione manterrà su base giornaliera e non settimanale. Il ...Nel Lazio oggi, mercoledì 9 novembre, si registrano 2641 nuovi casi positivi (-1437) su 19699 tamponi, dei quali 3551 molecolari e 16148 antigenici. Sono invece 3193 le persone guarite e 3 i morti reg ...