BJK Cup 2022 | Italia-Svizzera | sconfitta bruciante per Cocciaretto | Teichmann vince dopo oltre tre ore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una straordinaria Elisabettavienein mododa Jilnel primo match del singolare nell’incontro train Billie Jean King Cup. Al terzo set al tie-break l’azzurra si arrende all’elvetica col punteggio di 6-3 4-6 7-6(5)una battaglia ditre ore. L’ex Fed Cup inizia non nel migliore dei modi per le azzurre di Tatiana Garbin, visto che la marchigiana – schierata a sorpresa nel match tra le numero due del singolare, con Paolini spostata contro Bencic e l’esclusione di Trevisan data per certa – va sotto, riemerge, poi a un passo dalla vittoria spreca in più occasioni e viene. PRIMO SET – Le cose si mettono male per l’azzurra fin da subito, ...

