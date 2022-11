Biden spazzato via alla Camera | giallo al Senato | midterm | il voto scuote gli Usa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La notte deldi mid-term negli Stati Uniti: vengono assegnati tutti i 435 seggidei rappresentanti e 35ri su 100. E ancora, si vota per 36 governatori e centinaia di incarichi nelle amministrazioni degli Stati. Unche può stravolgere il quadro politico dei prossimi due anni, quando si voterà anche per il presidente degli Stati Uniti d'America. Alchiamati 240 milioni di americani. La sconfitta di Joeera chiamata, anticipata, scritta nelle stelle e nei sondaggi. E man mano che lo spoglio prosegue, quella sconfitta si sta concretizzando. Anche se - questo quello che si defila alle 6 del mattino - la debacle totale per i democratici non starebbe arrivando. Ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive: gli Stati occidentali ...

Patria Indipendente

Una brutta settimana per le Big Tech sta volgendo al termine, dopo avervia le speranze che gli utili trimestrali potessero spingere i guadagni sui mercati ... E in secondo luogo, Joesta ...Una decisione 'triste" è stato il commento del Presidente Joeche " havia un diritto costituzionale" dato per acquisito da mezzo secolo. E se da un lato POTUS (President of the United ... Joe Biden, F.D. Roosevelt e il New Deal. Tra capitalismo e democrazia Donald Trump è pronto a tornare in campo. Lo riferisce Reuters, che cita come fonti tre consiglieri del tycoon. Non una generica intenzione, ma un piano vero e proprio, quello di Trump: sta consideran ...