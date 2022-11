Basket | Italia-Spagna | le Furie Rosse ai raggi X e come è cambiata la rosa rispetto agli Europei

(Di mercoledì 9 novembre 2022)contro, la grande classica: 39 anni fa fu finale europea, e lo fu anche 23 anni fa. Di tempo ne è passato, tutti i protagonisti sono cambiati, ma quella che non si modifica è l’attesa che ogni volta genera questo confronto di due scuole cestistiche che, a livello continentale, hanno segnato e segnano tuttora un’epoca. Andiamo qui a scoprire gli uomini di Sergio Scariolo per Pesaro. Questi i 16 che si contendono 12 posti per la Vitifrigo Arena: Francis Alonso (Bilbao)Jonathan Barreiro (Unicaja Malaga)Ferran Bassas (Gran Canaria)Dario Brizuela (Unicaja Malaga)Pep Busquets (Joventut Badalona)Alberto Diaz (Unicaja Malaga)Jaime Fernandez (Tenerife)Ruben Guerrero (Obradoiro)Juan Nunez (Ratiopharm Ulm)Joel Parra (Joventut Badalona)Sebas Saiz (Alvark Tokyo)Miquel Salvó (Gran Canaria)Yankuba Sima (Umana Reyer Venezia)Edgar ...

In USA il prezzo dei modelli standard è di 249,95 dollari, invece inil prezzo di listino è ... inclusi quelle per i 75 anni delNBA e a maggio di quest'anno in collaborazione con Paria ...Il CT della Spagna, che sarà in panchina contro l'venerdì sera, analizza i temi della partita in chiave Virtus : 'Chiaramente il miglioramento importante è quello di riuscire ad estendere i ...Il giocatore dell' Olimpia Milano e capitano della Nazionale azzurra, Gigi Datome, ha parlato, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', in vista della sfida di Eurolega contro la Virtus Bologna di S ...Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - E' la notte che il basket italiano aspettava da tanto tempo: l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna giocano al Forum di Assago un derby che vale il 7° turno di Eurolega ...