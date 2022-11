Basket | Eurolega | la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano nel derby tricolore Milos Teodosic decisivo con 15 punti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) E’ laad aggiudicarsi iltutto italiano dell’! I bianconeri espugnano il Forum di Assagondoper 59-64, centrando così la terza vittoria in sette giornate disputate ed agganciando in classifica proprio gli acerrimi rivali che non riescono a sbloccarsi tra le mura amiche in Europa (terzo ko casalingo, con i successi che sono arrivati solo in trasferta).il terzo quarto, con le V-nere che sono scappate fino al +13 lasciando i Campioni d’Italia al palo senza concedere possibilità di replica. Nel prossimo turno i bolognesi ospiteranno il Valencia al PalaDozza, mentre i lombardi faranno visita allo Zalgiris Kaunas.trascina i suoi con 15 ...