(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lasi aggiudica iltutto italiano. Le V nere stendono l’mediante il punteggio di 64-59 nel match valevole per la settima giornata dell’di. Si tratta del terzo successo stagionale per gli uomini guidati da Sergio Scariolo, che si portano dunque a sei punti in classifica, agganciando proprio i rivali lombardi allenati da Ettore Messina. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA TV 7^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE A realizzare i primi due punti della partita e a smuovere il punteggio è Kyle Hines, al quale risponde immediatamente il grande ex di turno Daniel Hackett. La partita si assesta su una situazione di sostanziale equilibrio, ma intorno a ...

A fine partita ci sono da segnalare le cinque giocatrici in doppia cifra per la squadra ospite, ovvero Ivana Dojkic (24), Iliana Rupert (13), Kitija Laksa (12), Olbis Andrè (11) e Francesca Pasa, ma ...Prova subito a riprendere la fuga la squadra di casa a inizio ripresa, con Costanza Verona che si sblocca, dopo zero punti nel primo tempo, e con 4 punti e un assist firma il +10 per la sua formazione.Basket, Eurolega 2022/2023: derby alla Virtus Bologna, Olimpia Milano sconfitta 59-64 nel match della settima giornata.BC Polkowice e Virtus Segafredo Bologna si affrontano alla City Sports Hall Polkowice con palla a due alle ore 19:00 per la terza giornata di stagione ...