Basket | Ettore Messina | “Assenze pesanti | ma ho grande fiducia Virtus squadra da playoff”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Venticinque anni dopo Olimpia Milano eBologna tornano ad affrontarsi a livello europeo. Nella settima giornata dell’Eurolega ci sarà, infatti, il derby d’Italia, con lo scontro tra le due formazioni che hanno maggiormente caratterizzato la nostra pallacanestro nelle ultime due stagioni, dividendosi uno Scudetto a testa. Entrambe arrivano a questa partita da una vittoria in campionato, ma anche da una precedente sconfitta casalinga in Eurolega. Il Real Madrid delex Chacho Rodriguez ha espugnato il Forum, mentre laha subito una clamorosa rimonta (era stata anche +19) da parte dei francesi dell’Asvel. Il record di Milano e Bologna non soddisfa pienamente, con ladisul 3-3 e quella di Scariolo che invece è 2-4. Proprio...

Nuovo record per uno degli allenatori più titolati delitaliano.Messina, a capo dell'Olimpia Milano ha infatti raggiunto in carriera i 500 successi in Serie A. La statistica impressionate è che il numero è stato conseguito in sole 667 gare, ...La sesta giornata del campionato di Serie A disi chiude con la Virtus Bologna capolista solitaria. Le V nere di Sergio Scariolo battono ... Successo anche per l' Olimpia Milano diMessina ,..."Le assenze di Shields, Baron e quella che si è aggiunta di Datome sono pesanti, ma abbiamo grande fiducia nell'aiuto che ci daranno i giocatori che staranno in campo più a lungo".E' mancato l'altra notte, aveva giocato come ala ai tempi della Simmenthal. Le sue doti servirebbero a una Olimpia che, come visto in campo con il ...