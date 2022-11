Barletta Controlli dei Carabinieri nelle zone a rischio baby gang | 20 ragazzi identificati

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi, che denunciavano la presenza di alcuni giovani indisciplinati, i militari della Sezione Radiomobile della Compagniadi, unitamente a personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, hanno svolto approfonditisiavie del centro storico di, sia in quelle della zona 167, allo scopo di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente. Nel corso dell’attività sono state setacciate le principaliinteressate dai fenomeni di intemperanza giovanile, e in particolare quelleche,sere passate, sono state oggetto di numerose esplosioni di petardi da parte di alcuni gruppi di giovani; in ...