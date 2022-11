Bari | ai domiciliari tre agenti di polizia penitenziaria | pestarono un detenuto con problemi psichici

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 9 novembre 2022), 9 nov – La procura diha autorizzato l’arresto di tredi, ora ai, oltre alla sospensione di altri seidel carcere del capoluogo pugliese, in tutto le persone indagate sono quindici con l’accusa di “tortura in concorso” in quanto, secondo il pubblico ministero, erano presenti al momento del pestaggio ma non sono intervenuti davanti alle violenze perpetuate dai colleghi. Trearrestati per le violenze Secondo l’accusa la violenza si sarebbe verificata lo scorso 27 aprile, quando undi 41 anni, conosciuto in quanto affetto da gravipsichiatrici, sarebbe stato immobilizzato per terra sul pavimento della sua cella da due ...