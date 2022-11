Banca Popolare di Vicenza | la sentenza per l’ex direttore generale La maxi confisca che sfiora il miliardo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Arriva una nuova condanna per la gestione delladi, che ha fatto finire sul lastrico migliaia di piccoli risparmiatori. Il Tribunale diha inflitto una pena di sette anni alconsigliere delegato eSamuele Sorato, accusato di falso in prospetto, ostacolo agli organismi di vigilanza e aggiotaggio. I pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori avevano chiesto undici anni e sei mesi di reclusione. I giudici hanno anche disposto ladiretta del denaro utilizzato per commettere i reati fino alla concorrenza di 963 milioni, nonché “laper equivalente di beni personali dell’imputato o di altri beni di cui lo stesso abbia la disponibilità anche per interposta ...