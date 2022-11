“Avete visto Alfonso?” Edoardo Donnamaria | la regia del GF Vip blocca tutto | Signorini smascherato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è spesso finito al centro dell’attenzione in questi giorni. Sopratdopo l’entrata nella Casa del GF Vip di Micol Incorvaia, una sua ex fidanzata. Antonella Fiordelisi ha scopertoin diretta ed è andata su tutte le furie scontrandosi spesso con il volto di Forum. L’influencer campana non ha digerito gli abbracci che i due ex si sono scambiati a sua insaputa. E nella zona beauty della Casa è scoppiata la lite. “Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba”, ha alzato la voce Antonella, che poi ha rincarato la dose.ha sempre parlato di una frequentazione durata pochi giorni con Micol Incorvaia, ma la sorella di Clizia nelle ultime ...