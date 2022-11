(Di mercoledì 9 novembre 2022)sulle maggiori direttrici interessate dallacapitolina, dal Lungotevere a via Cristoforo Colombo teatro del tragico incidente in cui morì Francesco Valdiserri, 18 anni. Pattuglie ...

Agenzia ANSA

sulle maggiori direttrici interessate dalla movida capitolina, dal Lungotevere a via Cristoforo Colombo teatro del tragico incidente in cui morì Francesco Valdiserri, 18 anni. Pattuglie ...Tra queste ci sarebbero anche i droni russi, con le telecamere sottratte agliche ...che l'unico elemento sottratto dagli speed tester sarebbe proprio la telecamera e non i sensori... Autovelox e 'radar'antialcol-droga,stretta su movida Roma - Lazio Autovelox sulle maggiori direttrici interessate dalla movida capitolina, dal Lungotevere a via Cristoforo Colombo teatro del tragico incidente in cui morì Francesco Valdiserri, 18 anni. (ANSA) ...Ciò che fanno è calcolare la velocità media del veicolo, utilizzando un radar. Insomma, non si potrà più utilizzare la classica, e pericolosa, inchiodata prima dell’arrivo davanti all’autovelox.