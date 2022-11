Assolombarda | un servizio anti-caro energia per aiutare le imprese

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Applicazione del credito di imposta, piano di contenimento dei consumi e misure di razionamento gli ambiti in cui l’Associazione interviene per contrastare il rindei prezzi Milano, 9 novembre 2022 –ha lanciato sul proprio portale (www..it/servizi/) un” che illustra, in modo organico, tutte le attività promosse dell’Associazione per sostenere lein questa difficile congiuntura economica. Si tratta di uno spazio dedicato alle aziende colpite, in modo significativo, dall’aumento dei costi delle forniture energetiche, alle qualifornisce, ogni giorno, un supporto concreto sull’utilizzo delle misure promosse ...

Assolombarda

