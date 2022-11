Asia Argento nuda con il nuovo fidanzato | chi è Michele Martignoni | campione del mondo di MMA di 20 anni più piccolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile”. Così scrivein un post pubblicato su Instagram in cui si mostra completamente, con indosso solo la cintura dadeldi MMA appena vinta dal suo, in posa accanto a lei. Con lui, l’attrice e regista ha ritrovato l’amore e, decisamente, anche la felicità, come dimostrano i video che lei ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo e che li ritraggono insieme. “Un mese fa il miodiventavadeldi MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata ...