Ascolti TV 8 novembre 2022 | gioisce Insinna con L' Eredità quasi a 26% Una scatola al giorno non decolla

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come sono andati glitv del? Nella fascia del preserale hanno tenuto banco ben tre game show, ma quello di Paolo Conticini non sembra voler ingranare la marcia. L', al contrario, ha toccato dei nuovi orizzonti oltre a mettere a segno la prima vincita dell'intera stagione. E per quanto riguarda la fascia del Prime Time, c'è da premettere che il palinsesto ha offerto ben pochi contenuti capaci di invogliare la gente alla visione.TV ieri 8: Prime Time abbastanza scialbo Serata un po' sottotono quella di ieri 8. Rai 1 ha proposto il film ‘Divorzio a Las Vegas', scelto da 2.55 milioni di individui e uno share del 14.2%. Non ha certamente fatto di meglio il film proposto da Canale 5, ‘Il diritto di opporsi', che è ...